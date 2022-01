Les réseaux sociaux vous permettent de configurer des messages automatiques lorsque vous êtes absent, par exemple pour ne pas laisser vos interlocuteurs sans réponse. Influenth vous dévoile aujourd’hui les étapes à suivre pour configurer des messages automatiques.

Les messages automatiques sur Facebook et Instagram

Les réseaux du groupe Meta Facebook et Instagram offrent la possibilité à ses utilisateurs de paramétrer des messages automatiques. Pour ce faire, vous devrez utiliser la suite Facebook Business et associer votre compte Instagram à cette dernière via un ordinateur. Votre message peut être modifié à n’importe quel moment.

Voici la marche à suivre :

– Cliquez sur « Messagerie » située à gauche de votre écran

– Sélectionnez ensuite « Réponses automatiques »

– Cliquez sur le « Modifier » pour paramétrer votre message

– Vous pouvez également cliquez sur « Aperçu dans Messenger » pour visualiser le rendu

– Enfin, sélectionnez « Enregistrer » pour finaliser votre configuration

Facebook Creator Studio est un outil qui permet de configurer vos réponses automatiques sur Messenger. Les étapes sont les suivantes :

– Sélectionnez « Boîte de réception »

– Cliquez ensuite sur « Réponses automatiques »

– Sélectionnez les réponses automatiques qui correspondent à vos attentes

– Puis personnaliser votre message en cliquant sur « Modifier le message »

Les messages d’absence sur LinkedIn

Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs disposant d’un compte LinkedIn Premium. La plateforme permet alors de paramétrer un message en cas d’absence. Ce dernier sera ensuite envoyé aux utilisateurs cherchant à entrer en contact avec vous. Ainsi, vous pouvez déterminer une durée maximale (jusqu’à 3 mois).

– Sélectionnez « Messagerie » puis « Plus »

– Cliquez sur « Configurer le message d’absence »

– Déterminer votre période d’absence

– Rédigez votre message personnalisé

– Cliquez sur « Enregistrer »

Un message de bienvenu utile aux entreprises sur Twitter

Lorsqu’un utilisateur Twitter tente d’entrer en contact avec une marque via message direct, l’entreprise peut configurer un message de bienvenue personnalisé afin d’accueillir au mieux son interlocuteur. Ces dernières doivent utiliser les API de Message Privé Twitter qui permettent également d’ajouter des médias si besoin. Les marques ont le choix entre deux options :

– L’entreprise peut définir un message de bienvenu via une URL afin que l’utilisateur soit redirigé vers un message spécifique dans les messages privés de Twitter

– Elle peut également opter pour la définition du message par défaut. Configurer ce dernier et il sera automatiquement envoyé en réponse à l’utilisateur souhaitant interagir avec cette dernière.