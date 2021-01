Décidément, la start-up française ne cesse de faire parler d’elle. Et pour cause, l’application a connu une croissance fulgurante en 2020 et compte à ce jour plus de 40 millions d’utilisateurs. Créée en 2015 par 3 amis ingénieurs, l’application de rencontre amicale a en effet bénéficié d’un regain d’engouement durant la pandémie mondiale et ces différents confinements. Influenth liste aujourd’hui 4 choses à retenir sur le réseau social qui prospère.

1. L’âge est déterminant pour l’utilisation de la plateforme

Si vous avez plus de 25 ans, il est peu probable que vous trouviez votre place sur l’application. En effet, Yubo est destinée aux adolescents et aux jeunes adultes. La majorité des utilisateurs aurait entre 13 et 19 ans. Et pour preuve, l’une des rédactrices Influenth, âgée de 27 ans, s’est inscrite et au programme : aucun live disponible et zéro profil proposé à découvrir.

2. L’application met l’accent sur la sécurité des utilisateurs

En France, Yubo est partenaire de l’Association E-enfance. Les utilisateurs signalant toute forme de harcèlement se verront proposer une mise en relation directement sur Yubo avec un membre du service Net Écoute. Les équipes font également un travail important de modération pour garantir la sécurité des utilisateurs. En outre, l’application fonctionne par tranches d’âge : les mineurs de 13 à 17 ans d’un côté et les plus de 18 ans de l’autre. Yubo propose également de certifier son compte pour prouver son identité. Les modérateurs passent au peigne fin les photos pour vérifier que celles-ci soient conformes aux règles d’utilisation.

3. Le business model est basé sur l’abonnement

Contrairement aux géants Facebook, Instagram et Twitter, Yubo possède un business model différent. Ce dernier ne se base pas sur la publicité, mais sur un système d’abonnement donnant accès à d’autres fonctionnalités. Ajouter des amis par tag, booster son live, découvrir qui vous à ajouter, booster son profil, annuler un swipe, etc.

4. Yubo mise sur la qualité des rencontres

Depuis plusieurs années, les réseaux sociaux sont pointés du doigt pour la pression psychologique engendrée par la quête de popularité via les like, les RT, le nombre follower, etc. Mais sur Yubo, rien de tout ça. La plateforme sociale souhaite ainsi éviter la recherche de popularité et privilégier les rencontres et les échanges de qualité.