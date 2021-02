Selon les données LinkedIn, les métiers des secteurs de la distribution, de la santé, de l’immobilier, de la logistique et de l’éducation, font partie des emplois dont la demande a augmenté en France au cours de l’année dernière. Alors que les entreprises continuent de s’adapter au mieux à la pandémie de Covid-19, l’évolution du comportement des consommateurs et des besoins des entreprises crée de nouvelles opportunités d’emploi.

Les métiers des secteurs de la distribution, de la santé et de l’immobilier sont en tête

L’édition 2021 du rapport LinkedIn sur les métiers les plus demandés est également riche en enseignements avec 15 secteurs d’activité qui ont créé des opportunités d’emploi et les professions qui ont continué à recruter malgré la pandémie. Ce rapport indique également les compétences les plus recherchées, les villes où ces emplois sont proposés et un aperçu des carrières possibles. Les Métiers les plus demandés sont définis comme les catégories de métiers dont le rythme de recrutement a le plus progressé par rapport à l’année dernière sur la période d’avril 2020 à octobre 2020.

Top 5* des secteurs et des métiers les plus demandés

1. Supermarchés et commerce de détail :

Métiers les plus demandés : Préparateur de commandes, Caissier, Magasinier, Agent de conditionnement, Vendeur en magasin.

2. Professions médicales et spécialisées :

Métiers les plus demandés : Infirmier, Auxiliaire de soins certifié, Médecin, Pharmacien, Pharmacien hospitalier, Psychomotricien.

3. Immobilier :

Métiers les plus demandés : Agent immobilier, Conseiller en immobilier, Administrateur de biens, Promoteur immobilier, Gestionnaire de copropriété.

4. Personnel de soutien dans les établissements de santé :

Métiers les plus demandés : Secrétaire médical, Assistant dentaire, Aide-soignant, Spécialiste médical.

5. Logistique et chaîne d’approvisionnement :

Métiers les plus demandés : Agent logisticien, Assistant logistique, Gestionnaire des stocks, Responsable logistique.

*Le rapport dans on intégralité est à retrouver ici

De nouveaux outils pour optimiser sa recherche d’emploi

LinkedIn déploie encore et toujours des outils et fonctionnalités pour soutenir les futurs travailleurs. On retrouve ainsi des cours en français LinkedIn Learning pour aider les professionnels à décrocher un emploi : Reprendre l’emploi après un échec, L’essentiel de React.js, 10 conseils pour mener des entretiens d’embauche efficaces, S’affirmer par le travail de la voix, L’essentiel d’Excel. Ces cours sont en accès gratuit jusqu’au 31 janvier 2021.

Les membres LinkedIn ont également la possibilité d’utiliser #OpenToWork, un encadré sous leur photo de profil et faire savoir aux recruteurs qu’ils sont « À l’écoute d’opportunités ». Les membres qui activent cette fonctionnalité reçoivent en moyenne 40 % de messages supplémentaires de la part des recruteurs. Ils bénéficient en plus de 20 % de chance d’être contactés par d’autres membres de la communauté LinkedIn.

Par ailleurs, LinkedIn propose, sur opportunity.linkedin.com, près de 1 000 heures de cours gratuits développés par Microsoft et LinkedIn. Ces cours sont accessibles gratuitement jusqu’au 31 mars 2021. Enfin, Video Intros permet aux candidats de se présenter en ligne lorsqu’ils postulent à une offre.