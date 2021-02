Instagram, Twitter, Linkedin, tous ont cédé à l’appel des formats éphémères. Aujourd’hui c’est au tour de Pinterest de proposer des story à ses 400 millions d’utilisateurs dans le monde. Alors, qu’est-ce qui change ?

Pinterest, le réseau social de l’inspiration

“Regarde sur Pinterest tu trouveras de belles idées”, vous avez probablement déjà dû entendre cette phrase que ce soit concernant la cuisine, la mode, la décoration ou encore le sport. Le bouche-à-oreille est d’ailleurs l’un des premiers leviers de croissance de l’application. En outre, sur le réseau social, chacun peut devenir une source d’inspiration en donnant vie à ses idées. À présent, Pinterest souhaite inspirer davantage encore, en proposant un format story aux créateurs de contenu et utilisateurs.

Partager ses conseils via les Épingles Story

Les Épingles Story sont des épingles de plusieurs pages qui, contrairement à ses concurrents, durent dans le temps. Pouvant inclure des vidéos et des images, ce nouveau format permet de mettre en avant ses idées. Les Épingles story offrent aux créateurs un nouveau moyen de partager leur talent et leur créativité grâce à des vidéos, du son, des superpositions de texte et d’images et la possibilité d’identifier (tagger) des personnes. Il est également possible d’ajouter les ingrédients/outils nécessaires dans un onglet “détails” présent sur la story. L’objectif est de partager des idées que les utilisateurs pourront ensuite reproduire.

Des personnalités déjà séduites

Certains créateurs bénéficiant d’un accès exclusif aux Epingles Story ont déjà augmenté leur engagement grâce à ce nouveau format.

Dr Good!

“J’étais très enthousiaste lorsqu’ils nous ont proposés via Dr. Good! de participer à leur nouveau format d’Épingles Story, c’est une belle occasion de nous lancer sur la plateforme. Le rôle de Dr. Good! est de répondre aux interrogations des Français et le résultat est là : le nombre de questions sur la santé ou le bien-être est en progression constante sur la plateforme. ” Michel Cymès

Trouver l’inspiration : des thématiques pour tous

Que ce soit des conseils pour bien manger, des conseils mode pour “pimper” son uniforme jean/pull, un tutoriel sur la recette du crumble de ratatouille, ou encore des idées d’activités sportives comme des exercices de renforcement musculaire, les Epignles story permettent de toucher les utilisateurs à la recherche d’inspiration.

Comme toutes les Épingles, les Épingles Story peuvent être enregistrées dans un tableau pour y revenir plus tard et restent accessibles sur Pinterest. Elles bénéficieront du moteur de découverte visuel qui permet d’apporter de nouvelles idées qui correspondent aux intérêts et goûts des utilisateurs. Les créateurs peuvent identifier dans leurs Épingles Story des thèmes ou des centres d’intérêt parmi les tendances et les insights identifiés par la plateforme.

De nouvelles fonctionnalités pour les créateurs

Le lancement des Épingles Story, s’accompagne de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs de contenu :

– profil créateur : placer ses idées au premier plan, afficher du contenu publié et pas uniquement celles enregistrées, la possibilité d’être contacté via le bouton “contact”,

– réaction des utilisateurs en temps réel : recevoir les retours des utilisateurs avec le contenu partagé et interagir avec eux plus efficacement

– les commentaires et réponses avec photo : permettre aux utilisateurs de commenter, donner leur avis et de poser des questions aux créateurs avec des photo

Pour le moment, les Épingles Sory sont déployées en version bêta depuis le 26 janvier en France. Les utilisateurs souhaitant rejoindre la version bêta peuvent le faire ici.