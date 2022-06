LinkedIn a annoncé l’arrivée prochaine de son Business Manager, pour rassembler la gestion des comptes publicitaires et des pages professionnelles du réseau social. Cette nouvelle plateforme centralisée de LinkedIn devrait faciliter la gestion simultanée des comptes publicitaires et des pages entreprises.

Une plateforme conçue pour le B2B

Le nouveau Business Manager de LinkedIn est une plateforme centralisée conçue pour permettre aux grandes entreprises et agences de marketing de gérer plus facilement les comptes publicitaires et les pages d’entreprise. Une plateforme entièrement pensée pour les clients B2B, qui cherchent à maximiser l’efficacité de leurs campagnes sans frais supplémentaires.

« Les premiers clients de test, comme GroupM Canada, Merkle B2B, VMware et Xero, ont vu une valeur immédiate de la plateforme, et nous sommes ravis de rendre LinkedIn Business Manager accessible au public pour les spécialistes du marketing du monde entier dans les semaines à venir. », a déclaré Gyanda Sachdeva, Vice-Présidente de la gestion des produits chez LinkedIn

Améliorer l’expérience marketing

L’arrivée de Business Manager va être utile pour les entreprises, qui doivent gérer plusieurs comptes et pages, car toutes les informations vont être regroupées dans un tableau de bord interactif commun. Une plateforme gratuite qui va jouer un rôle clé dans la façon dont ses utilisateurs vont découvrir des informations stratégiques qui vont rendre le marketing à grande échelle plus efficace.

Pour offrir plus de contrôle, et permettre aux entreprises d’accroître leur visibilité, LinkedIn indique que Business Manager va améliorer l’expérience des outils Campaign Manager et Pages. Voici les principales fonctionnalités proposées par LinkedIn Business Manager :

– Affichage et gestion centralisée : retrouvez l’ensemble de vos équipes, comptes publicitaires, pages et partenaires commerciaux dans un unique tableau de bord centralisé.

– Simplifiez les tâches administratives : cette fonctionnalité vous permettra de gagner du temps sur les tâches récurrentes, comme la facturation, pour pouvoir vous concentrer uniquement sur les performances de vos campagnes.

– Partage et mise à jour des audiences correspondantes : Business Manager vous permettra de partager et de mettre à jour les audiences correspondantes sur vos comptes publicitaires pour vous aider à gagner du temps et à vous concentrer sur l’exécution de vos campagnes.