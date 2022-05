TikTok continue de développer son écosystème publicitaire et propose de plus en plus de fonctionnalités pour mettre en avant ses créateurs. Le réseau social chinois vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité pour créditer les créateurs de contenu, et ainsi mieux les valoriser sur sa plateforme.

Créditer les créateurs de contenu

Il va être désormais possible pour les utilisateurs de créditer les créateurs de contenu dont ils s’inspirent pour leur vidéo : « Qu’il s’agisse de participer à la dernière tendance, d’ajouter une punchline à une blague ou de créer le prochain son viral, les créateurs peuvent facilement et directement citer leur inspiration », a expliqué Kudzi Chikumbu, directeur de la communauté des créateurs pour TikTok US. Avec cette fonctionnalité, TikTok va inciter les utilisateurs à mentionner les personnes dont elles s’inspirent au travers de pop-ups qui vont détailler l’importance de créditer ses sources. Une fois la fonctionnalité utilisée, un bouton va diriger directement les spectateurs vers le contenu original et en informera son créateur.

TikTok cherche à retenir les créateurs de contenus sur sa plateforme. Le réseau social chinois a récemment annoncé la mise en place de Pulse, un programme qui vise à partager les revenus publicitaires à parts égales entre l’application et ses plus gros créateurs.

Comment activer la fonctionnalité ?

La plateforme facilite la procédure pour créditer un créateur de contenu dans une vidéo. En effet, seules quelques étapes sont nécessaires pour utiliser la fonctionnalité :

– Sur l’application, créez ou modifiez une vidéo TikTok,

– Appuyez sur « Suivant », pour accéder au menu d’édition.

– Cliquez sur le bouton « Vidéos », puis sélectionnez la vidéo à créditer.

– Une fois sur la page de tag vidéo, vous avez le choix parmi vos vidéos postées, likées, ajoutées en favori ou encore qui utilisent le même son que votre contenu.

– Une fois sélectionnée, la balise vidéo sera ajoutée à votre TikTok sous forme de mention dans la légende.