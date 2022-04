Les animaux ont toujours été présents sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelques années certains propriétaires d’animaux de compagnie en font de véritables influenceurs et monétisent leurs profils grâce à des partenariats.

Des « petfluenceurs »

Si au départ, et pour beaucoup encore aujourd’hui, ouvrir un compte pour son chien ou son chat est simplement pour montrer ô combien ce dernier est “mignon”, pour d’autres, il s’agit d’en faire une star des réseaux sociaux. Une nouvelle enquête de l’assureur américain ManyPets relayée par le New York Post, révèle que de nombreux propriétaires espèrent transformer leurs animaux de compagnie en de véritables influenceurs. Au total, un propriétaire sur quatre souhaite atteindre cet objectif. Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous connaissez peut-être ces animaux stars qui ont tous des millions d’abonnés sur leur compte : Grumpy Cat, Maya The Samoyed ou encore Sukiicat.

Le chat Stepan nommé aux World influencers and bloggers awards

Stepan, un chat ukrainien, est une véritable star des réseaux sociaux. Il est nommé aux « World influencers and bloggers awards », un évènement qui va se dérouler les 18 et 19 mai 2022 à Cannes. Suivi par plus d’un million d’abonnés sur le compte Instagram géré par sa maîtresse, il cumule aussi des milliers de « j’aime » sur ses vidéos TikTok.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par wibaglobal (@wibaglobal)

Sur Instagram, la direction du prix a expliqué cette nomination par la collecte de plus de 10 000 dollars de l’influenceur à 4 pattes pour les animaux ukrainiens. Il pourrait ainsi devenir le « blogueur le plus influent de l’année ». Cet événement, l’équivalent des Oscars pour les influenceurs, va être également une récolte de dons pour l’Ukraine. Plus de 100 influenceurs vont participer à cette cérémonie et leurs publications sur les réseaux sociaux « permettront de récolter des fonds importants pour les enfants souffrants de la guerre en Ukraine », expliquent les organisateurs sur Instagram.