Pâte, feta, tomate, trois ingrédients nécessaires pour préparer LA recette qui fait le buzz sur TikTok. Ce n’est pas moins de 40 millions de vues cumulées pour cette dernière. Retour sur une tendance qui nous vient tout droit de Finlande !

Made in Finlande

L’Uunifetapasta (si vous n’avez pas réussi à le prononcer ça va aller, nous non plus), c’est le nom donné à cette fameuse recette par la créatrice, Jenni Häyrinen. Basée en Finlande, cette blogueuse culinaire a créé ce plat en 2019. Même si la recette n’affole TikTok que depuis quelques semaines, elle date bien d’il y a deux ans.

« J’ai inventé cette recette parce que j’avais besoin d’un déjeuner rapide et facile, a-t-elle confié. J’avais faim et j’ai commencé à avoir envie d’une feta cuite au four (…) » a confié Jenni Häyrinen au magazine Today

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jenni Häyrinen | Food artist (@liemessa)

Une envie, un post Instagram et quelques heures plus tard, des centaines d’internautes tentent de reproduire sa recette. Story, feed, la “Uunifetapasta” est partout. Devenue virale, les médias s’emparent alors de la tendance, les retombées sont hallucinantes : les ventes de feta explosent de 300 % en Finlande et les supermarchés sont en rupture de stock. Selon les chiffres de Jenni Häyrinen, la vidéo originale de la recette aurait été vue près de 2,7 millions de fois pour une population totale de 5,5 millions d’habitants…

Remis au goût du jour sur TikTok

Deux ans plus tard, la recette bénéficie d’un regain d’intérêt portée par l’application chinoise ultra-populaire depuis les premiers confinements. La recette devient virale et inonde TikTok. Elle cumule à ce jour plus de 40 millions de vues sur la plateforme. Du côté des blogs de cuisine, chacun sort sa propre recette en proposant des variantes et les recherches Google concernant les pâtes à la feta ont explosé début février.

Pas de rupture de stock à signaler en France mais des Tiktokeurs visiblement conquis.

Face à ce second buzz Jenni Häyrinen a créé son compte TiktTok et postée une vidéo de la recette originale pour le plus grand plaisir de la communauté TikTok.

Alors, vous allez la tester ?