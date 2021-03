À quelques heures maintenant de la sortie de son dernier album ULTRA, Booba surprend ses fans en débarquant sur TikTok.

TikTok : Booba feat The French House

Constamment rappelé à l’ordre pour cause de non-respect des règles sur les réseaux sociaux, puis finalement banni d’Instagram à deux reprises, Booba communiquait depuis lors sur Twitter. TikTok s’ajoute donc à la liste après une première vidéo au côté de la French House, un collectif d’influenceur star du réseau social.

Chacun d’eux ayant plusieurs milliers voire millions d’abonnés, l’entrée de Booba dans le TikTok game s’est donc fortement fait remarquer. Une bonne chose pour le Duc qui atteint quasiment 27 k abonnés après seulement 2 jours. Pour le rappeur, c’est aussi l’occasion de promouvoir son nouvel album et l’opportunité de toucher un public jeune. Les artistes ont aujourd’hui tout à gagner à avoir un compte TikTok où la viralité des contenus y est fréquente et importante.