Pour célébrer son partenariat officiel avec la 75ème édition du Festival de Cannes, TikTok fait son cinéma avec une campagne de communication ambitieuse : « Ceci n’est pas un film, c’est un TikTok ». Du 12 au 30 mai, TikTok s’affiche en TV mais également en affichage urbain dans les grandes métropoles françaises pour faire vivre la magie du Festival de Cannes.

Ceci n’est pas un film, c’est un TikTok

Au travers de la signature « Ceci n’est pas un film, c’est un TikTok », TikTok met en lumière le talent des créateurs. Le réseau social continue d’affirmer son positionnement en tant que plateforme de divertissement incontournable. Ainsi, pour incarner cette campagne, TikTok met en scène les réalisations de huit créateurs d’horizons différents, dont deux Français @suillaud et @ego_film. TikTok souhaite partager avec tous la richesse des contenus créés, entre vidéos spontanées et créations scriptées qui s’apparentent à des films courts.

Une campagne inédite

Entièrement conçue par les équipes internes du TikTok Brand & Creative Studio, la campagne s’inspire des codes de communication traditionnels du cinéma. Dès le 12 mai, TikTok a investi le petit écran en devenant sponsor officiel des programmes consacrés au Festival de Cannes ainsi que toutes les plus grandes plateformes numériques. Pour partager son engagement auprès du Festival de Cannes et du 7e art avec le plus grand nombre, TikTok a imaginé un dispositif d’affichage urbain événementiel complètement inédit. Du 17 au 28 mai, en partenariat avec Brut, TikTok va renouveler chaque jour le contenu de plus de 1600 écrans numériques disposés dans les centres commerciaux, stations de métros et de tram de 31 villes en France ainsi que dans les aéroports de Nice et Paris. Les Français vont ainsi découvrir sur leurs trajets du quotidien les coulisses et meilleurs moments du Festival de Cannes, filmés la veille.