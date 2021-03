Du 1er au 10 mars 2021, la Paris Fashion Week, la plus attendue des semaines de la mode, devenue à l’occasion de sa digitalisation un véritable festival de films de création, attirera tous les regards et révèlera les créations des maisons les plus illustres et innovant. Et pour cette saison, la Paris Fashion Week s’empare de TikTok et crée son compte officiel @paris_fashion_week.

Au cœur des plus grands défilés

À travers son compte, la Paris Fashion Week fera découvrir la richesse et l’énergie créative des marques les plus emblématiques de la scène mondiale. Seront présentes, les 90 maisons membres de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, chef d’orchestre des 6 Fashion Weeks parisiennes.

En vidéo de 15 à 60 secondes, le compte @paris_fashion_week sera un espace où la mode laissera exprimer son effervescence créative en mettant en lumière les créateurs et marques émergents. Ainsi, le compte PFW offrira à la communauté TikTok et ses 100 millions d’utilisateurs en Europe, la culture française de la mode où la Haute Couture et la création tiennent le premier rôle.

Réinventer la Paris Fashion Week sur TikTok

Pour ses premiers pas sur le catwalk TikTok, la PFW s’est emparée des codes de la plateforme en proposant aux passionnés de mode de prendre part à des hashtags challenges ;

– #MesLooksPFW : 10 jours de fashion week, 9 styles différents. Pour célébrer cette semaine de créations, la PFW invite la communauté TikTok à partager son amour pour la mode en mettant en scène ses looks préférés et ses pièces iconiques en vidéo,

– #LeMoisFashion : La Paris Fashion Week a décidé de célébrer en vidéo sur TikTok #LeMoisFashion, un challenge qui rassemble déjà plus de 3,9 milliards de vues,

– #Fashion2048 : Année 2048, la mode a changé. Ce challenge est une invitation à voyager dans le temps en partageant une idée du futur de la mode : looks futuristes, couleurs insolites, accessoires décalés, les meilleurs looks #Fashion2048 (85 millions de vues) seront mis en avant sur la plateforme.