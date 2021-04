Il y a à peine quelques semaines de cela, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, proposait à la vente un de ses tweets. Oui oui, un tweet ! Grâce au boom du marché des NFTs (crypto-monnaie) et à la plateforme de vente Valuables, il proposait d’acheter les droits de propriété de son tout premier tweet “Je viens de créer mon compte Twitter” datant de 2016. Les enchères ont explosé et Jack a finalement vendu son œuvre numérique 2,9 millions de dollars. Cela vous semble fou ? Pas d’panique, Influenth vous réexplique tout de A à Z.

Vous avez sans nul doute entendu parler de la crypto-monnaie et des fameux bitcoins. Et bien, depuis quelques mois, on parle des NFTs. NFT pour “Non Fungible Token” soit jeton non-fongible en français. Non-fongible, signifie que ces “jetons” ne peuvent être ni remplacés ni échangés. À l’inverse, les bitcoins sont par exemple fongibles, 1 bitcoin est égale à un autre bitcoin. Les NFTs font donc des objets numériques, des objets uniques et non duplicables. Ils permettent notamment de certifier l’authenticité d’objets de collection virtuels.

En vous dirigeant vers une plateforme comme Valuables (évoqué précédemment) vous pouvez “tokeniser” vos objets numériques et les revendre sous la forme d’enchères. Les NFTs sont basés sur la blockchain de l’Ethereum. Lorsque le propriétaire d’un objet numérique vend son NFT, il reçoit ainsi son montant en Ethereum (en vente sur des sites comme ZenGo). À titre indicatif, 1 ETH (Ethereum) = 1659 euros. Jack Dorsey a ainsi vendu son tweet à plus de 1640 ETH.

Twitter CEO Jack Dorsey’s first tweet ever from 2006 is up for sale.

The current bid is $2 million.

The buyer gets “an autographed digital certificate, signed using cryptography, that will include metadata of the original tweet.” pic.twitter.com/OgsUJBKDYJ

— Joe Pompliano (@JoePompliano) March 6, 2021