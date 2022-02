Après Twitter et Instagram, le réseau social chinois se lance à son tour dans les abonnements payants. Un autre moyen pour la plateforme de rémunérer ses créateurs.

Des contenus exclusifs

Depuis quelque temps, les réseaux sociaux s’adonnent à des abonnements payants sur leur plateforme. Sur Twitter, on retrouve la fonction « Super Follow » et récemment Meta a annoncé le même principe sur Instagram. De ce fait, les utilisateurs premium ont accès à des contenus exclusifs de leur créateurs de contenu favoris. TikTok se lance à son tour dans la course. Le système d’abonnement est toujours en phase de test à ce jour. Par ailleurs, ce dernier empêcherait les créateurs qui monétisent leurs contenus d’apparaître dans les “Pour toi”. Ils ont alors tout intérêt à déterminer avec attention les contenus qu’ils souhaitent rendre exclusifs et payants. Les contenus gratuits quant à eux auront toujours une place dans la page « Pour toi » et vont agir. comme des « produits d’appel ». C’est une bonne nouvelle pour les créateurs de contenu qui ne parviennent pas à monétiser leur compte de manière régulière. L’application du géant ByteDance n’a pas encore annoncé si cette nouvelle fonctionnalité était définitive.