Sur le réseau social chinois, la diversité des comptes et la créativité des utilisateurs ne cessent de grandir. Cuisine, dessin, mode, politique, chant, humour, on trouve de tout sur la plateforme. Et de plus en plus, des comptes TikTok à deux. Du prank à la vie quotidienne, les couples sont toujours plus nombreux à créer du contenu en duo. Et malgré le fait qu’Instagram propose à présent les reels, le format et la communauté TikTok semble plus adapté aux scènes d’humour et de la vie de tous les jours. Influenth a donc sélectionné pour vous 5 couples qui cartonnent sur la plateforme.

“Je vais pranker Mamadou”, si vous n’avez pas encore entendu cette fameuse phrase, c’est que vous n’avez pas assez exploré TikTok. Booshra et Mamadou, c’est LE couple qui a littéralement explosé ces derniers mois. En moins d’un an, il cumule 2,6 millions d’abonnés sur l’application. Drôles, frais et attachants, on ne s’étonne pas de voir les marques s’intéresser de près à ces deux phénomènes.

Mike et Emeline ont démarré l’aventure TikTok lors du premier confinement, et c’est une réussite. Aujourd’hui, ils cumulent plus de 200 k abonnés qui suivent leur quotidien entre mode, tuto coiffure et challenge.

Jordan et Linda ont deux comptes TikTok séparés mais c’est bien à deux qu’ils ont générés une telle communauté sur le compte Jordanpoint. 713 k abonnés suivent chaque jour leur aventure.

Ne cherchez pas plus loin, Matthis et Alizée, c’est le couple déjanté au 340 k abonnés. Loin des trends classiques de l’application, ces comédiens en herbe proposent du contenu humoristique décalé et travaillé.

Le couple Franco-Coréen, Hwi Hyun et Jason, atteint déjà plus de 920 k abonnés sur l’application. Leur différence culturelle est sans aucun doute une des clés de leur succès. Naturels, le binôme partage des instants drôles, good vibes et plein de tendresse.