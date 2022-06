C’est une tendance qui prend de l’ampleur et cela n’a pas échappé aux agents du FBI. Les plaintes pour fraude sur LinkedIn sont désormais monnaie courante aux États-Unis. La légitimité de la plateforme brouille les pistes et incite les victimes à faire confiance à leurs interlocuteurs.

Un stratagème bien ficelé

Selon un rapport de CNBC, LinkedIn admet une « récente augmentation de la fraude sur sa plateforme », et cette fois, les arnaques sont souvent en lien avec l’investissement dans les cryptomonnaies. CNBC explique que les arnaques commencent souvent par quelqu’un qui prétend être un professionnel qui prend contact avec des utilisateurs de LinkedIn. Celui-ci offre alors d’aider ces derniers à gagner de l’argent via des investissements crypto. D’abord, il les oriente vers une plateforme d’investissement existante, mais « après avoir gagné leur confiance pendant quelques mois, il leur dit de transférer les fonds vers un site contrôlé par l’arnaqueur ». Et là, l’argent disparaît du compte. Selon Sean Ragan, un agent du FBI en charge de l’enquête :

« C’est comme ça que les criminels se font de l’argent. Ils sont toujours en train de réfléchir à de nouvelles façons de tromper les gens. Ils passent leur temps à définir des objectifs et de nouvelles stratégies et font évoluer les outils qu’ils utilisent. Aujourd’hui, LinkedIn est une plateforme sur laquelle ce genre d’arnaque fonctionne parfaitement bien ».

LinkedIn appelle à la vigilance De son côté, LinkedIn, qui a reconnu une récente recrudescence de la fraude sur sa plateforme, assure travailler ardemment pour préserver la sécurité de ses utilisateurs. « Nous travaillons chaque jour pour assurer la sécurité de nos membres, et cela inclut l’investissement dans des défenses automatisées et manuelles pour détecter et traiter les faux comptes, les fausses informations et les suspicions de fraude. », a déclaré un porte-parole de LinkedIn à CNBC. « Si un membre rencontre ou est victime d’une escroquerie, nous lui demandons de nous le signaler ainsi qu’aux forces de l’ordre locales. », ajoute la plateforme qui demande également à ses utilisateurs d’être particulièrement vigilants face aux offres d’emploi qui semblent trop belles pour être vraies ou qui demandent de payer quelque chose.