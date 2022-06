La finalisation du rachat de Twitter est toujours en cours. Cependant, Elon Musk n’a pas caché son envie de faire de la plateforme une application comparable à WeChat lors de son échange avec les employés de Twitter.

Développer davantage les cryptomonnaies

« Les actualités, les divertissements et les paiements, je pense, sont trois domaines critiques », aurait déclaré Elon Musk lors de son échange avec les employés de Twitter. En réponse à une question posée par une salariée concernant les paiements, le patron de Tesla a indiqué qu’il souhaiterait intégrer des fonctionnalités de paiement dans Twitter, afin que l’application permette aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent. Et cette fonction pourrait ne pas se contenter des monnaies fiat, mais aussi inclure les cryptomonnaies.

Régler les problèmes des faux comptes et des arnaques cryptomonnaies

Lors de cet échange, le patron de Tesla a également évoqué les bots et les faux comptes, ainsi que les arnaques liées aux cryptomonnaies qui circulent sur le réseau social. À ce sujet, Elon Musk a indiqué la quantité d’escroqueries cryptos présentes sur Twitter, tout en concédant que la situation s’est déjà améliorée. Parmi les solutions explorées par Elon Musk, il y a l’abonnement payant Twitter Blue. En substance, Twitter pourrait, à l’avenir, utiliser cet abonnement comme moyen de vérification, puisque l’utilisation d’un système de paiement pour s’abonner à Blue servirait à vérifier qu’un compte n’est pas un bot. Ensuite, les algorithmes de Twitter pourraient prioriser les publications des personnes qui ont été vérifiées par ce moyen.

Ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes car elles ne proviennent pas d’une source officielle. D’autre part, tous ces projets ne pourront être concrétisés qu’une fois que Twitter aura été effectivement racheté par Elon Musk.