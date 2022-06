La nouvelle réaction émoji intitulée Drôle (Funny en version anglaise) est en cours de déploiement sur la plateforme, notamment en France où certains utilisateurs peuvent déjà l’utiliser. Après la réaction « soutien » ajoutée en juin 2020 en réponse aux publications sur la crise sanitaire, ce nouvel émoji était très attendu par les utilisateurs.

Le nouvel émoji « Drôle »

LinkedIn est en train de déployer l’émoji qui rit pour tous les utilisateurs. L’émoji « drôle » est la 7ème réaction possible sur les posts LinkedIn. Cette nouvelle réaction emoji avait déjà été évoquée par LinkedIn début mars. Tomer Cohen, directeur des produits du réseau social professionnel, avait insinué l’arrivée d’un nouvel émoji « qui rit », c’est désormais chose faite. Cette fonctionnalité entre d’ailleurs dans le cadre du lancement de nouveaux outils d’analyse à ses créateurs de contenus. Certains visent à fournir des informations plus précises sur l’audience et la performance d’une publication.

Comme vous pouvez le constater, LinkedIn a choisi de donner une place centrale à ce nouvel émoji pour le mettre en avant. Certains utilisateurs ont déjà reçu une alerte dans leurs notifications de LinkedIn indiquant qu’une réaction nommée « drôle » a été ajoutée aux six autres emoji de réaction déjà disponible depuis plusieurs années. Pour rappel, les autres emojis existants sont : J’aime, Bravo, Soutien, J’adore, Instructif, Intéressant.