Les deux Youtubeurs ont annoncé à leur communauté, l’ouverture de leur chaîne nommée « Les Vermines ». L’idée de cette chaîne YouTube commune trottait dans leur tête depuis un bon moment. Désormais, c’est chose faite ! Vous pouvez à présent les retrouver chaque samedi à midi sur YouTube.

Les Vermines

Colocataires depuis deux ans, Sundy Jules et Sulivan Gwed souhaitaient partager davantage leur quotidien. Lors d’un live commun sur TikTok, leurs abonnés réclamaient aussi leur retour sur YouTube, la plateforme qui les a fait connaître. Plutôt que de revenir chacun de leur côté, ils ont décidé de s’unir. « On faisait un live tous les deux, et les gens disaient que l’on manquait grave à YouTube. Je ne vous cache pas qu’on avait eu l’idée de faire une chaîne ensemble », précise Sundy Jules dans la première vidéo. Mais avant de véritablement se lancer, les deux créateurs de contenu ont défié leurs abonnés. S’ils atteignaient les 50 000 likes sous une vidéo TikTok, les deux influenceurs lançaient leur chaîne. Un pari réussi car près de 130 000 personnes ont cliqué sur le bouton like. Désormais, ils sont à retrouver tous les deux chaque samedi à midi, sur la chaîne « Les Vermines » qui compte déjà plus de 20 000 abonnés.