Passionné par le piano et le chant, le jeune YouTubeur fait ses premiers pas dans le monde de la musique. Après le succès de son premier titre baptisé « Echo », Sundy Jules défend son projet musical avec la sortie de son E.P intitulé « Seul ».

La concrétisation d’un rêve

De son vrai nom Jules Corbel, Sundy Jules est un YouTubeur et influenceur français. Né en région parisienne, le jeune homme commence son activité sur YouTube en 2014 à l’âge de 15 ans. Très vite, sa communauté grandit et il se fait un nom sur internet. Le jeune homme poste régulièrement des contenus sur les plateformes et est désormais suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Outre son activité d’influenceur, Jules est avant tout passionné de musique. Alors qu’il apprend le piano seul face à des vidéos YouTube, le jeune homme prend également des cours de chant. En 2019, il signe chez Aldam production Universal Music et sort son premier single intitulé « Echo » en avril 2021.

Sundy Jules a attendu un an avant de sortir cet E.P, afin de prendre son temps et de découvrir son style musical. Aujourd’hui, il se sent prêt à montrer de quoi il est capable : « J’ai voulu attendre d’avoir les épaules, avoir vraiment quelque chose à raconter. », a déclaré le jeune talent. Composé de 5 titres, cet E.P est disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes à partir de 18h. Des titres émouvants, mettant en avant les sentiments du jeune homme et retraçant son histoire personnelle.

