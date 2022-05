Mark Zuckerberg et Adam Mosseri ont pris la parole ce lundi, pour annoncer l’arrivée des NFT sur Instagram. Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a indiqué que les créateurs de contenu vont pouvoir désormais partager leurs œuvres d’art numérique sur le réseau social. Mark Zuckerberg a indiqué que les NFT seraient aussi disponibles sur Facebook prochainement.

Instagram va intégrer une nouvelle catégorie de publication pour les NFT, avec un onglet dédié nommé « Digital collectible », représenté par une icône en forme d’hexagone et une coche en son centre. Les utilisateurs vont pouvoir partager leurs NFT dans le flux principal d’Instagram, mais également en Story ou par message. Pour le moment, Instagram devrait prendre en charge les NFT de quatre blockchains : Ethereum et Polygon, avec Flow et Solana.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité est accessible aux États-Unis uniquement, et pour un nombre de créateurs limité. Le réseau social explique qu’il souhaite « commencer petit, et apprendre de la communauté », avant de déployer l’option plus massivement. Il précise également que la publication ou le partage d’un objet de collection numérique n’engendrera aucuns frais supplémentaires. « L’économie des créateurs est incroyablement importante pour Instagram », a indiqué Adam Mosseri. L’objectif pour Instagram est donc de proposer aux créateurs de contenu un nouveau moyen, plus sûr, de monétiser leur audience grâce à l’intégration des NFT sur la plateforme.

NFTs on Instagram 🎉

This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.

See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr

— Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022