Le groupe Meta continue d’améliorer ses contenus courts. Dans un post de blog, Meta annonce le lancement de nouveaux outils et des fonctionnalités pratiques sur Facebook et Instagram, pour favoriser la création, la modification et la programmation de son format Réels. « Les Réels sont aujourd’hui notre format le plus dynamique, et de loin. Ils offrent aux créateurs des outils et des fonctionnalités qui les aideront à réaliser leur plein potentiel, avec encore plus de possibilités d’augmenter leur visibilité et de vivre de leur passion », explique Meta dans son communiqué.

Facebook Réels

De nouveaux outils vont être ajoutés pour améliorer les Facebook Réels sur desktop via Creator Studio. Il va être possible de créer, d’éditer et de programmer des publications de vidéos courtes sur le réseau social, depuis le navigateur web. De nouveaux outils audio comme la prise en charge des voix off sur vos enregistrements ainsi que le lancement de Sound Sync, qui offre la possibilité de synchroniser automatiquement vos clips et vos chansons préférées vont aussi être rajoutés à la panoplie des nouveautés bientôt disponibles. Le texte va pouvoir aussi être transformé en narration audio.

De plus, de nouveaux outils de découpage vidéo sur desktop vont permettre à partir de vidéos longues, en live ou enregistrées, de créer des clips plus courts et les transformer en Facebook Réels. Facebook va proposer aussi de nouvelles statistiques sur ses Réels à savoir les minutes visionnées et la durée de vue moyenne. Enfin, Facebook va déployer des suggestions de Réels dans tous les pays et la fonctionnalité Réels dans Watch.

« Sur Facebook, nous déployons dans tous les pays des suggestions de Réels qui vous permettront de faire découvrir votre contenu à une audience internationale. Nous déployons également la fonctionnalité Réels dans Watch, à l’international, afin que les internautes puissent retrouver des Réels Facebook dans le fil, dans les groupes et dans Watch », précise Meta.

Instagram Réels

D’autres changements concernent les Instagram Réels. À l’image de Facebook, Instagram va permettre aux créateurs dans les prochaines semaines, de pouvoir modifier et programmer les Réels. Une fonctionnalité qui pourra s’avérer très utile pour les professionnels du marketing, afin de mieux gérer les contenus de leurs marques. Mais ce n’est pas tout, 4 nouvelles options seront aussi à retrouver bientôt.

La première concerne la durée des contenus : les Réels s’allongent jusqu’à 90 secondes. Pour développer davantage la créativité, des stickers de sondage, de quiz ou avec des emojis ont été pensés, comme il est possible d’en retrouver dans les stories. Ils vont vous permettre d’enrichir les interactions avec votre audience dans les Réels. Le plus gros changement va certainement concerner les audios. Les utilisateurs vont avoir la possibilité d’ajouter leur propre son. Pour terminer, Instagram propose de créer facilement et rapidement vos propres Réels à partir d’une structure semblable à celle d’un Réel que vous avez regardé. Un bouton « utiliser le modèle » sera visible pour pouvoir le reproduire.