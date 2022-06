La reine incontestée du réseau social chinois, Charli D’Amelio, vient de céder sa couronne à Khaby Lame. Cette jeune américaine qui avait été la première à passer le cap des 100 millions d’abonnés sur la plateforme et qui compte plus de 142 millions d’abonnés sur TikTok vient d’être dépassée par le jeune italien.

Le compte TikTok le plus populaire au monde a changé

Le classement des créateurs TikTok les plus suivis a été partiellement chamboulé, puisque Khaby Lame affiche désormais un total de 143,2 millions d’abonnés sur la célèbre plateforme, soit un peu moins d’un million de fans supplémentaires par rapport à Charli D’Amelio. En effet, même si vous n’êtes pas amateur de TikTok, vous connaissez forcément Khaby Lame. Ce dernier à commencer à émerger durant le confinement de 2020, avec ses courtes vidéos humoristiques mises en ligne depuis son domicile en Italie. C’est comme ça que le jeune italien a rapidement connu la gloire grâce à ses vidéos se moquant de certaines astuces mises en ligne par d’autres créateurs de contenu. Depuis, Khaby Lame est devenu une icône de l’influence, collaborant avec les plus grandes marques et avec de nombreuses stars mondiales. Présent en mai dernier au Festival de Cannes, il s’est vu recevoir la récompense du meilleur influenceur lors des World Influencers and Bloggers Award qui se sont déroulés à l’hôtel Martinez.

Un réseau social populaire mais addictif

Un réseau social très populaire, et particulièrement addictif chez certains, à tel point que TikTok a récemment mis au point une nouvelle fonctionnalité visant à forcer les utilisateurs de l’application à faire des pauses. Voilà plusieurs mois maintenant que le réseau social prend conscience de son impact sur la santé mentale et le bien-être de ses utilisateurs et prend, plus ou moins, ses responsabilités à ce sujet.