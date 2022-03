Stromae signe son grand retour sur scène avec une série de concerts inédits. Un retour à la lumière après 7 années de silence. L’artiste Belge ouvre le bal des live avec trois « avant-premières » en février 2022. Puis, trois concerts exceptionnels à Bruxelles, Paris et Amsterdam qui ont affiché complet en seulement 15 minutes.

Le retour du chanteur

Un retour à la lumière pour Stromae après 7 années de silence. Gravement malade après avoir fait une mauvaise réaction à un médicament en 2015, Stromae disparaît de la scène musicale pour se recentrer sur ses priorités. Durant ces années, Stomae devient père, s’investit dans la mode, mais ne délaisse pas la musique pour autant, préférant mettre son talent au service d’autres artistes notamment Dua Lipa, Billie Eillish ou encore Big Flo et Oli. En 2018, le chanteur fait une brève apparition sur scène lors d’un concert d’Orelsan à Bruxelles, la ville natale de Stromae. Un premier pas vers la lumière, mais toujours pas un seul indice quant à son propre retour sur le devant de la scène. Jusqu’au 15 octobre 2021, où Stromae annonce la sortie du premier titre « Santé » et d’un nouvel album intitulé “Multitude” disponible quant à lui le 4 mars prochain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stromae (@stromae)

À suivre pour Stromae, une prestation exceptionnelle pour Coachella aux États-Unis, ainsi qu’à plusieurs festivals cet été à travers l’Europe. Toujours accompagné de ses musiciens, il reprendra la route fin 2022, pour présenter ce nouveau show dans les plus grandes arénas aux États-Unis comme en Europe.

Un partenariat exclusif

Le grand retour sur scène de Stromae s’est déroulé le 22 février dernier à Bruxelles, suivi par deux concerts exclusifs à Paris et Amsterdam les 24 et 27 février 2022. À l’occasion de cet événement tant attendu, l’artiste mondialement connu, collabore avec Brut et Snapchat pour couvrir ces 3 concerts. Et c’est une première, aucune autre équipe TV ou journalistes n’a accès aux concerts de Stromae. L’artiste donne ainsi la possibilité aux Snapchatters de partager en exclusivité des vidéos de live inédits avec Brut. Une collaboration créative et exclusivement réalisée à partir des contenus filmés par les fans et collectés durant ces 3 concerts sera réalisée. Brut est aujourd’hui un média global 100 % digital, avec 450 millions de spectateurs dans 100 pays et cumulant 6 millions d’abonnés sur Snapchat. Ce partenariat offre ainsi une belle visibilité à Stromae et un afflux de nouveaux utilisateurs et spectateurs sur Snapchat et Brut. Le contenu final de cette collaboration sera dévoilé sur le compte Snapchat de Stromae @Stromaeofficial.