Les annonces de la part d’Instagram arrivent les unes après les autres. Après avoir dévoilé l’arrivée des « Private Story Like », Instagram lance une nouvelle fonctionnalité pour améliorer le bien-être de sa communauté. Disponible dans les prochains jours pour l’ensemble des utilisateurs, le réseau social déploie « Take A Break ». Cette nouveauté est conçue pour aider les utilisateurs à prendre conscience du temps qu’ils passent sur Instagram.

“Take A Break”, Don’t look at Instagram

Selon le Digital Report 2022, chaque Français passe au total 1h46 par jour sur les réseaux sociaux. Ainsi Instagram, avec la fonctionnalité « Take A Break » littéralement « Faire Une Pause » propose à ses utilisateurs de faire un break et leur suggère de programmer des rappels à l’avenir lorsqu’ils passent trop de temps sur la plateforme. Les premiers tests chez les jeunes utilisateurs d’Instagram sont très encourageants, et montrent qu’une fois les rappels activés, plus de 90 % d’entre eux les conservent. Cette nouvelle fonctionnalité s’appuie sur les outils de gestion du temps existants du réseau social, tels que Daily Limit, qui permet aux utilisateurs de définir le temps total qu’ils souhaitent passer sur Instagram chaque jour. Il les informe lorsqu’ils ont atteint cette limite et leur offre également la possibilité de mettre en sourdine les notifications d’Instagram. Instagram à travers « Take A Break » encourage ses utilisateurs à moins scroller, en leur proposant des astuces validées par des experts pour les aider à prendre du recul et à se ressourcer. Une option qui est en réalité une réponse de la part d’Instagram face aux récentes accusations de toxicité.