À l’occasion de leur 4ème anniversaire en tant que Youtubeur, Pierre et Sylvain plus connu sous le nom « Vilebrequin » ont souhaité proposer la vidéo de leur rêve à leurs abonnés. Et pour marquer le coup, les deux vidéastes ont loué le Grand Rex à Paris pour réaliser une avant-première.

De YouTube au cinéma

« Les loulous, nous avons une information très importante à vous donner. La semaine prochaine, nous sortons la vidéo qui célèbre les quatre ans de la chaîne, puisque nous allons refaire la vidéo qui nous a lancé, c’est-à-dire le dos d’âne. Cette fois-ci, peut-être un peu au-dessus de 130km/h », ont déclaré les deux vidéastes dans une vidéo annonce publiée le 21 avril. Pour cette nouvelle vidéo, Winamax a sponsorisé le tournage. Les deux Youtubeurs ont donc pu avoir accès à une piste d’aéroport, un dos d’âne en bitume, trois voitures avec trois systèmes de suspension, des caméras et tout un tas d’autres équipements. Un budget conséquent pour réaliser la vidéo de leurs rêves.

Une soirée unique

Les deux vidéastes ne sont pas les seuls créateurs de contenu à avoir envie de projeter une belle vidéo au cinéma. Récemment, Crazy Sally a réalisé une soirée similaire pour son documentaire. Pour cet événement spécial, 2500 places ont été mises en vente au prix de 6,90 euros et ont été écoulées en seulement quelques heures. Ceux qui ont pu se procurer les places vont vivre cette grande première avec les Youtubeurs. Pierre et Sylvain vont être là pour « présenter la nouvelle vidéo du dos d’âne, mais aussi débriefer de l’ancienne, vous proposer des surprises, des images que vous n’avez jamais vues, une FAQ et des surprises », précisent-ils. Pour les autres, rendez-vous deux jours après sur YouTube pour découvrir le contenu anniversaire.