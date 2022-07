Twitter poursuit en justice le gouvernement Indien pour censure. Le réseau social veut lutter contre les nouvelles règles mises en place en Inde pour contrôler Internet. Des lois que la plateforme juge abusives et qui constituent selon elle une atteinte à la liberté d’expression.

Twitter mène une action en justice

Depuis 2021, Twitter et le gouvernement Indien ne font pas bon ménage. La politique très stricte en Inde et le contrôle permanent des informations ne plaît pas au réseau social. En effet, le gouvernement impose régulièrement à Twitter de supprimer des comptes et des tweets qui critiquent le régime politique en place ou qui constatent les difficultés du pays. Récemment, la plateforme sociale a décidé de lancer une action en justice en déposant plainte devant le Haute Cour de Karnataka contre le gouvernement Indien. D’après le New York Times, Twitter conteste la demande du gouvernement Indien qui souhaite que la plateforme supprime les contenus et masque les profils de nombreux comptes. Selon le réseau social, les demandes du gouvernement sont excessives et vont au-delà des lois.