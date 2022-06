Le fondateur de Microsoft, Bill Gates s’est livré à quelques confidences très intéressantes sur le climat, les pandémies, l’argent, le pouvoir et la santé lors de d’une interview inédite réalisée par le jeune Youtubeur HugoDécrypte. Mise en ligne le 2 juin, cette interview a captivé les internautes.

Une interview inédite

Hugo Travers, alias HugoDécrypte sur YouTube, a reçu un invité de taille lors de sa dernière interview « Face cachée ». Bill Gates, le fondateur de Microsoft et quatrième plus grosse fortune mondiale a accepté de répondre aux questions du jeune Youtubeur français à l’occasion de la sortie de son dernier livre « Comment éviter la prochaine pandémie ». Entre ses confidences et ses réponses à des questions pertinentes de la part du Youtubeur, on ne peut vous conseiller d’aller regarder l’interview sur la chaîne YouTube d’HugoDécrypte.

Après d’autres invités de taille comme l’astronaute français Thomas Pesquet, ou encore les candidats à l’élection présidentielle, Bill Gates est un invité de marque pour parler de santé publique et de l’urgence climatique auquel le monde est confronté. Encore fasciné d’avoir réalisé cette interview, Hugo Travers regrette cependant de ne pas avoir eu plus de temps avec Bill Gates pour évoquer les termes de façon plus large, notamment sur l’écologie et la politique de façon générale, mais cela n’a rien changé à la justesse de l’interview.

le « bonjour » le plus improbable de ma vie à deux doigts de m’entraîner devant un miroir avant pic.twitter.com/PQgZ3kG7il — Hugo Travers (HugoDécrypte) (@HugoTravers) June 2, 2022

Des sujets pertinents

Comme chaque interview Face cachée, Bill Gates fait face au jeune Youtubeur ainsi qu’à un écran géant sur lequel défile une roue d’émojis. À plusieurs reprises, Le fondateur de Microsoft appuie sur le buzzer qui stop la roue sur un émoji. Celui-ci montre la face cachée de l’émoji qui révèle alors une archive, point de départ des questions du Youtubeur. Parmi les questions les plus marquantes, l’affichage d’une photo des trois entrepreneurs en lice dans la course à l’espace : Jeff Bezos (Amazon), Elon Musk (SpaceX) et Richard Branson (Virgin Galactic). La question, adressée à Bill Gates, était de savoir pourquoi lui ne prenait pas part à la course. Il a répondu :

« Ce qui m’anime, c’est qu’on se débarrasse de la rougeole, du paludisme, de faire en sorte que les enfants du monde entier aient la même chance de survie et puissent manger à leur faim. La santé mondiale est mon travail à temps plein. Je ne vais pas dépenser mon argent dans des fusées ».

Il a ajouté aussi que selon lui « il n’y aura pas d’autres planètes pour nous aider ». Dans une suite de questions rapides il a reconnu aussi que pour lui, Emmanuel Macron est un bon président pour faire face à l’urgence climatique et qu’il est primordial que « les jeunes s’engagent et fassent du climat une priorité », a-t-il ajouté sur la question du changement climatique. Au sujet des problèmes sanitaires, il a avancé l’un des principaux messages de son livre : la création d’un organisme central, une équipe dédiée aux pandémies au sein de l’OMS, baptisé « GERM » pour « Global Epidemic Response and Mobilization team ».

Un homme profondément investit

Bill Gates est un homme animé par des valeurs fortes et une grande générosité. Depuis de nombreuses années, il investit sa fortune dans de nombreuses actions philanthropiques et tournées vers le progrès médical. En janvier 2000, Bill Gates et Melinda Gates ont créé la fondation Bill & Melinda Gates, qui est aujourd’hui la plus grande fondation caritative privée au monde.