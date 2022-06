Après l’immense succès de la Summer Edition en Grèce en mai dernier, lesBigBoss enchaîne avec un nouvel évènement, cette fois-ci au Mama Shelter, au Luxembourg. Au programme : deux journées business pour les acteurs des secteurs Communication & Marketing. Explications avec Alexandre Nobécourt, DGA Communautés, Contenus et Évènementiel chez lesBigBoss.

Influenth : Nous connaissons bien la Summer Edition by lesBigboss. Mais pourriez-vous nous donner plus de détails sur l’évènement Communication & Marketing qui aura lieu dans une semaine au Luxembourg ?

Comme vous l’avez déjà signalé chez Influenth, la Summer Edition by lesBigBoss 2022 a fait carton plein en Grèce. C’était une édition record ! Nous y avons réuni plus de 700 personnes, dont 370 décideurs et 200 sociétés partenaires. Au total, ce sont 7 000 datings et meetings one to one qui ont pu être organisés. Certes, l’évènement Communication & Marketing sera de moindre ampleur. Mais, il va tout de même réunir pendant deux jours – les 23 et 24 juin prochains – 125 décideurs et partenaires du secteur. Déjà 1 500 rendez-vous one to one affinitaires et qualifiés sont organisés via notre outil de matchmaking business maison. C’est grâce à ce process unique et exclusif que nous permettons aux décideurs porteurs de projets de rencontrer leurs futurs partenaires stratégiques.

Influenth : Cet outil de matchmaking fait maison, comment le mettez-vous en œuvre sur un évènement comme celui-là ?

Nous avons créé une nomenclature composée de grandes verticalités thématiques et de sous-sujets pour couvrir l’ensemble des spectres des problématiques du décideur. Pour la catégorie Communication & Marketing, nous avons rassemblé 7 rubriques principales – Médias, Transformation Digitale, Data, Brand Awareness, Lead Genearation, Conversion, Gouvernance – dans lesquelles nous avons réparti les 40 partenaires concernés présents à l’évènement. Ensuite, en fonction des besoins des décideurs, nous proposons à ces derniers des datings avec les partenaires concernés. Par exemple : un décideur qui a besoin de développer une solution d’affichage dynamique pour une campagne marketing sera mis en relation, lors de la session de datings, avec un partenaire expert sur ce sujet et affilié à la rubrique Médias.

Influenth : Pourquoi l’évènement se déroule-t-il au Luxembourg ?

Chez lesBigBoss, nous intégrons un critère que peu d’entreprises prennent en compte : le ROE, le retour sur émotions. Sans ROE, le business n’est rien. Et c’est là que se concentre la raison d’être des BigBoss : faire du business, certes, mais du business humain, du business vivant. Si tout le monde nous qualifie aujourd’hui de « LinkedIn du réel », ce n’est pas pour rien. Et je crois vraiment que poser nos valises au Mama Shelter au Luxembourg le temps de cet évènement est en accord avec cette promesse. Non seulement parce qu’au cœur du Grand Duché se situe le Secrétariat Général du Parlement Européen dans lequel nous allons d’ailleurs faire nos datings. Mais aussi parce que le Mama Shelter n’est pas un hôtel comme les autres. Il est un véritable lieu de vie : tout comme nous, il incorpore une dimension familiale qui ajoute de l’humain au business. L’endroit sera donc idéal pour networker et s’inspirer lors de conférences et d’ateliers qui reprennent les enjeux marketing du moment.

Influenth : D’ailleurs, quels sont les ateliers et les conférences qui animeront cet évènement ?

Avant de parler des ateliers, je souhaiterais d’abord évoquer la conférence autour du thème « Règne du contenu, virtualité, identité… : comment conjuguer un mix pertinent et efficace pour ménager image de marque, acquisition et proximité client ? ». Une conférence à laquelle participeront Laurent Latour, directeur de la communication et du numérique de la Fédération Française de Football, et Benoist Eraville, marketing planning director chez Air France KLM.

Influenth : Revenons aux ateliers sur cet évènement. Peut-on en savoir plus ?

En effet, outre la conférence, il y aura trois ateliers qui seront animés par trois partenaires. Un atelier animé par Point Triple et Decathlon autour de la thématique « Comment passer du statut de marque “Passion” à une marque “Performance” afin de toucher une nouvelle cible client ? ». Un autre par Comongo et Sinao sur l’IA. Et enfin un atelier animé par Taboola sur la révolution du cookieless pour assurer le succès des plans médias.