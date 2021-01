“Vous savez où est passé le calendrier de l’Avent de Léna Situations ?” En décembre dernier, Léna Situations a régulièrement posé cette question énigmatique à sa communauté. Et pour cause, la youtubeuse réalise habituellement un calendrier de l’Avent très attendu, mais cette année, rien.

On ne vous apprend rien, Noël est un moment important pour les marques qui sollicitent beaucoup les influenceurs. Ces derniers proposent de nombreux jeux concours à leur communauté et organisent le traditionnel calendrier de l’avent. Léna Mahfouf aka Léna Situations ne déroge à la règle. Elle a même une habitude depuis 3 ans maintenant : proposer une vidéo par jour sur sa chaîne Youtube du 1er décembre au 24 décembre.

Néanmoins, cette année, aucune vidéo à l’horizon au 1er décembre 2020. À la place, des messages énigmatiques postés par l’influenceuse aux 2,8 millions d’abonnés.

quelqu’un a vu le calendrier de l’avent de Lena ? pic.twitter.com/J5IENFugZa — lena situations (@lenasituations) December 26, 2020

“Quelqu’un à vu le calendrier de l’Avent de Léna ?”

Avec une année remplie de projets, de succès, mais aussi de nouveautés, on se doutait que quelque chose se tramait. C’est le 26 décembre que nous avons eu une réponse : le calendrier de l’après. 1 vidéo par jour du 26 au 31 décembre où elle évoque chacune de ses résolutions de l’année 2020. Une fois encore, elle surprend, elle ose et ça fonctionne, sa communauté est au rendez-vous et la vidéo se hisse rapidement en tendance. Les internautes saluent sa créativité dans une vidéo qui ressemble à un mini-film. On retrouve notamment les voix de Cyril Hanouna, sa copine Mayadorable, et même son père. On a hâte de voir l’évolution de l’influenceuse qui n’en finit pas d’étonner son petit monde.