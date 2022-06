Pour la première fois, YouTube a révélé le nombre de personnes qui visionnent mensuellement Shorts, son clone de TikTok made in Google, sorti en France l’année dernière. YouTube confirme la très bonne santé de son format Shorts, puisque ce sont plus de 1,5 milliard d’utilisateurs qui consomment ces petites vidéos chaque mois.

Ne proposant que des formats courts à l’instar d’Instagram Reels et de TikTok, YouTube Shorts est visionné par 1,5 milliard de personnes par mois. À titre de comparaison, TikTok a atteint le milliard d’utilisateurs mensuels en septembre dernier et devrait arriver au 1,5 milliard d’utilisateurs par mois dans le courant de l’année. De son côté, Reels compte pour 20 % du temps que les gens passent sur Instagram, en sachant que le réseau social a dépassé les 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels en 2021.

Évidemment, pour la filiale de Google, tout l’enjeu consiste à faire de YouTube Shorts un sérieux concurrent à TikTok et aux Stories d’Instagram. Google souhaite ainsi attirer les nombreux créateurs du monde entier, notamment ceux qui n’étaient pas encore convaincus du potentiel du format Shorts.

« Les Shorts offrent un nouveau moyen passionnant de faire partie du parcours d’un créateur et de se présenter, ainsi que l’ensemble de leur portfolio, à une nouvelle audience. Cette approche donne des résultats concrets : les chaînes qui mettent en ligne des contenus courts et longs voient leur temps de visionnage global et leur nombre d’abonnés augmenter davantage que celles qui ne mettent en ligne qu’un seul format », a affirmé Tara Walpert Levy, vice-présidente de YouTube US.