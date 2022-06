Le groupe Meta a annoncé il y a quelques semaines le lancement des avatars sur Instagram. Les utilisateurs peuvent désormais s’amuser à créer l’avatar de leur choix sur le réseau social.

Des Avatars sur Instagram

Instagram, Snapchat ou encore récemment TikTok permettent à leurs utilisateurs de créer et d’utiliser un avatar sur leur plateforme respective. Sur Instagram, Il est désormais possible d’utiliser son avatar dans les Stories et les DM. Les utilisateurs peuvent personnaliser leur avatar de la tête aux pieds : cheveux, visage, morphologie, tenue vestimentaire, couleur de peau…

Voici comment créer votre avatar sur Instagram :

1. Allez sur votre profil Instagram,

2. Cliquer sur les trois barres en haut à droite, vous permettant d’accéder aux Paramètres,

3. Dans la section Compte, appuyez sur Avatar,

4. Personnalisez votre avatar, puis appuyez sur Terminé en haut à droite.

À noter que vous pouvez retourner, dès que vous le souhaitez, sur les paramètres de votre avatar pour en changer la coupe de cheveux ou opter pour une tenue plus adaptée à la saison.

Une fois votre avatar créé, vous pouvez l’utiliser en Story… :

1. Aller dans votre Story Instagram,

2. Choisir une de vos photos, par exemple,

3. Appuyer sur l’icône en forme de sticker en haut de l’image,

4. Puis cliquez sur Avatar. Vous retrouvez votre avatar exprimant différentes émotions. Vous n’avez plus qu’à choisir celui avec la réaction appropriée !

… mais aussi dans un message privé (DM) :

1. Rendez-vous dans une de vos conversations privées sur Instagram,

2. Appuyez sur l’icône en forme de sticker (tout en bas à droite),

3. Appuyez sur le sticker nommé Avatar,

4. Il suffit ensuite d’appuyer sur l’avatar souhaité pour l’envoyer à votre ami.