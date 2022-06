L’ère des réseaux sociaux a complètement bouleversé la manière de communiquer et de promouvoir un produit. D’après la récente étude menée par Capterra, de nombreux Français affirment avoir déjà acheté un produit recommandé par un influenceur. Les marques et entreprises se tournent vers le marketing de réseau, une nouvelle manière de faire de la publicité via des influenceurs. Aujourd’hui, nous assistons à une nouvelle vague d’influenceurs qui défendent une mode éco-responsable.

Des créatrices de contenu engagées en faveur de l’environnement

Certains influenceurs sortent du lot du fait de leur prise de position forte : les influenceurs éco-responsables. L’influenceur éco-responsable séduit car il est soucieux de vendre des produits respectueux de la nature : il cherche à éveiller les consciences. Il veut montrer qu’il est possible de se faire plaisir tout en préservant son environnement. Influenth a sélectionné pour vous 5 influenceuses mode éco responsables à suivre sur Instagram.

La création de contenu est devenue l’activité principale depuis 2015 de Victoria grâce à son compte Mango & Salt. Victoria est spécialisée dans la mise en avant de marques et projets aux valeurs éthiques fortes, avec de vrais engagements éco-responsables, dans la plupart des domaines de consommation : mode, cuisine, beauté et soins, maison, bien-être… Ses looks colorés et vintages mettent en avant des marques éthiques et durables. Elle n’hésite pas à redonner vie aux objets et aux vêtements de seconde-main.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victoria Arias 🌿 (@mangoandsalt)

Connue principalement pour ses vidéos YouTube, Coline est une jeune femme, une maman et une influenceuse qui porte des valeurs autour d’un mode de vie plus responsable. Elle partage avec ses 381 000 abonnés des trouvailles de secondes mains et des marques éthiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par COCO (@coline)

Nawal c’est une blogueuse mais avant tout une « serial chineuse ». Dans les friperies et les vide-greniers, Nawal déniche des pépites de seconde-main qu’elle partage sur Instagram. Influenceuse mode éco responsable, cette parisienne propose des looks citadins et des conseils inspirants pour trouver son style.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nawal – Vintage & Slow Fashion (@nawalbonnefoy)

Maman, blogueuse et viticultrice biologique, France prône un quotidien doux et respectueux de la nature. Son engagement marqué pour l’écologie fait d’elle une figure incontournable parmi les influenceuses mode éco responsables. Avec Made By F., vous trouverez l’inspiration pour des looks champêtres issus du slow fashion.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par France D. • Slow life • Vie à la campagne (@madebyf)

Sensible à l’impact écologique de l’industrie de la mode, Louise propose des looks vintages aux teintes naturelles. Sur son compte Instagram et sur son blog, elle valorise les marques aux matières recyclées, biologiques et la plupart du temps véganes.