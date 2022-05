Si vous avez l’habitude d’utiliser LinkedIn quotidiennement, vous n’avez pas pu louper la publication d’Elliot Papadiamandis dimanche dernier. Non ce n’est pas un influenceur de la plateforme, mais un jeune maître international d’échecs âgé de 16 ans. Le but de son message était simple : Elliot Papadiamandis recherche une entreprise prête à le suivre autour du monde pour l’aider à financer ses plus grandes réussites. Le jeune homme n’avait jamais publié une seule fois sur le réseau social professionnel, mais ce qu’il a réalisé est un exploit.

La publication française aux millions de vues

En moins d’une heure, sa publication a été vue plus de 80 000 fois. Le lendemain matin, ce chiffre dépassait les 1,5 million de vues avec plus de 34 000 j’aime, 688 commentaires et près de 1500 partages. Mais l’algorithme de LinkedIn, plutôt que de se réjouir de cette belle performance, a trouvé ça suspect. Si bien que le lundi matin, Elliot Papadiamandis s’est vu bannir du réseau social et a vu disparaître cette publication lue par une grande majorité des utilisateurs français. Un mouvement s’est alors lancé pour que l’équipe LinkedIn fasse quelque chose. Les hashtags #freeelliot ou encore #libérezelliot ont même été créés pour l’occasion. Un pari gagné car le 11 mai, le profil d’Elliott est revenu comme sa publication.