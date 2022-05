En mars dernier, le ministère des Outre-mer passait un appel à candidature sur les réseaux sociaux afin de sélectionner 8 créateurs de contenu pour promouvoir les territoires ultramarins français. Pour organiser ce voyage, le gouvernement a été épaulé par Webedia afin de trouver les meilleurs profils parmi les nombreuses candidatures.

Des influenceurs triés sur le volet

Après plusieurs semaines de travail, les huit ambassadeurs ont été sélectionnés et l’aventure a débuté le 4 mai dernier. Les huit influenceurs sont départagés en deux équipes. La première va découvrir la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et la Guyane. La seconde, se rendra à La Réunion et à Mayotte. L’objectif du projet est de mettre en avant les territoires d’Outre-mer et leur richesse. Leur voyage est à suivre via le hashtag #RoadTripEUR. Pour cette aventure, les huit créateurs de contenu participants ne sont pas tous Français. Deux sont Espagnols, un vit au Portugal et un autre vient de Roumanie. Les profils sélectionnés sont : @officialwillem, @ssandhyae, @anatole_enicolo , 3 influenceurs Français. Mais aussi, @lunalionne et @hachemudayt deux influenceuses Espagnoles. Et enfin, @estellemldrs une créatrice de contenu Belge et la Roumaine @roxadventures, grande adepte des voyages.

Un projet européen

Le ministère des Outre-mer va filmer l’ensemble de cette campagne pour en faire des vidéos courtes destinées aux réseaux sociaux. Ce travail est réalisé par la Youtubeuse, Léa Camilleri, qui a partagé l’appel à candidature et est allée dénicher des projets portés par l’Union Européenne.