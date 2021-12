Le nouveau réseau social Français Feelback mêle interface dynamique et contenu professionnel grâce à des vidéos souvent réalisées en duo. La plateforme a pour vocation l’information et la conversation autour de diverses thématiques.

Le réseautage professionnel

Feelback s’est inspiré des codes de l’application TikTok, qui compte plus de 1 milliard d’utilisateurs, afin de dynamiser son contenu et le rendre attrayant. Aujourd’hui, la plateforme compte un peu plus de 12 000 téléchargements depuis son lancement en septembre dernier. Anthony Retailleau, CEO et cofondateur de l’application déclare, « La promesse, c’est que l’utilisateur prenne des claques intellectuelles, ait accès à du contenu intelligent, en opposition à l’infobésité et l’instantanéité des réseaux sociaux ». Actuellement, le réseau comptabilise 90 chaînes actives et plus de 700 interviews réalisées et publiées. Les sujets sont variés, on retrouve principalement des contenus sur les thèmes RSE, neurologie, entrepreneuriat, coaching, psychologie et bien d’autres. Feelback cible ainsi les 25-35 ans, actifs et urbains. De plus, les vidéos sont préenregistrées et diffusées sur un flux sans fin, comme sur TikTok.

Une interface simple et dynamique

L’application propose en effet des vidéos sous forme d’interview professionnelles où plusieurs utilisateurs se rencontrent et partagent leurs expériences dans leur domaine d’activité. En vous inscrivant sur la plateforme, après avoir rentré les informations vous concernant, l’application vous propose de sélectionner divers sujets professionnels susceptibles de vous intéresser. Comme sur YouTube, vous avez la possibilité de créer votre chaîne pour parler d’un domaine d’expertise. Cette dernière peut être public, privé ou encore caché (la chaîne n’est pas visible et l’utilisateur doit recevoir une invitation pour visionner le contenu).

Chaque vidéo ne peut dépasser 15 minutes et fait, la plupart du temps, l’objet d’une interaction entre deux personnes. Tous les utilisateurs sont invités à créer leur propre contenu via un « talk » et à venir parler de leur secteur d’activité ou encore d’échanger sur des thèmes sociétaux. Le principe est simple, vous scrollez sur la page d’accueil, si un talk vous intéresse cliquez sur voir. Si vous avez aimé le contenu partagé, cliquez sur la flamme, vous avez également la possibilité de partager la vidéo ou de vous abonner à la chaîne.

Les limites de la plateforme

Les commentaire sont bannis de l’application, souvent difficiles à contenir et à gérer, Feelback fonctionne avec un système de cartes professionnelles mis à disposition pour chaque chaîne si vous souhaitez entrer en contact avec l’un des créateurs. L’usage de l’application reste ainsi strictement professionnel et compte ouvrir de nouvelles thématiques telle que l’éco responsabilité. Elle entrevoit également la venue de Valérie Pécresse, Arnaud Montebourg ou encore Xavier Bertrand sur sa plateforme en tant qu’invités. Bien que Feelback ne soit pas encore très populaire, le réseau social compte bien affirmer sa volonté d’informer intelligemment la population au travers d’interface dynamique. Un bon compromis entre TikTok et LinkedIn finalement.