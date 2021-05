TikTok a annoncé la création d’un Centre Européen de Transparence et de

Responsabilité. L’application de partage vidéo témoigne ainsi de son

engagement constant à faire preuve de transparence, notamment sur sa politique de modération et plus largement sur ses pratiques de sécurité et de protection de ses utilisateurs. Implanté en Irlande, ce Centre devrait être inauguré dès l’année prochaine, en 2022.

« Avec plus de 100 millions d’utilisateurs à travers l’Europe, nous avons pour responsabilité de gagner la confiance de notre communauté comme du grand public. La création de notre Centre Européen de Transparence et de Responsabilité s’inscrit pleinement dans notre volonté à apporter davantage de clarté sur nos équipes, méthodes et technologies pour faire de TikTok un espace divertissant, créatif et sûr. Nous savons qu’il reste beaucoup à faire et nous allons relever les défis auxquels nous faisons face. Nous avons hâte de pouvoir accueillir des experts venant de toute l’Europe et d’écouter leurs recommandations pour renforcer nos systèmes » indique Cormac Keenan, Head Trust and Safety TikTok.

Présenter le travail des équipes TikTok

Le Centre Européen de Transparence et de Responsabilité sera avant tout dédié à l’accueil d’experts, d’universitaires et de décideurs politiques. Il permettra de présenter le quotidien des équipes TikTok qui travaillent à faire de la plateforme un espace sûr et positif pour tous.

Concrètement, les visiteurs auront la possibilité de découvrir :

• L’utilisation de la technologie par TikTok pour protéger sa communauté ;

• Le processus de décision par les équipes de modération de contenu, spécifiquement

formées aux Règles Communautaires de TikTok ;

• La façon dont les équipes de modération complètent leurs efforts en utilisant la

technologie pour détecter de potentielles violations des politiques TikTok.

Comprendre le fonctionnement des algorithmes

Le Centre Européen de Transparence et de Responsabilité de TikTok apportera également des précisions quant au fonctionnement de l’algorithme de recommandation et les mesures mises en place pour assurer le respect et la protection des données personnelles des utilisateurs. En raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19, le Centre fonctionnera dans un premier temps en virtuel avant une inauguration physique en 2022. En outre, la création de ce Centre fait suite à l’ouverture du tout premier Centre de Transparence et de Responsabilité de TikTok aux États-Unis, en juillet 2020.