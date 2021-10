Lancée en 2016, l’application TikTok s’est largement imposée dans le paysage social media et fait désormais partie du club très fermé des applis à + de 1 milliard d’utilisateurs. TikTok continue donc son ascension fulgurante. Et pour faire le point, Influenth vous propose un petit récap des chiffres et statistiques TikTok à retenir.

Les utilisateurs TikTok en 2021

1 milliard d’utilisateurs actifs par mois. Les Etats-Unis représentent un marché conséquent : plus de 70 millions d’utilisateurs sont issus de ce pays. Et parmi ces derniers, 61 % sont des femmes. Du côté de Douyin, version chinoise de TikTok, on compte plus de 556 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Tiktok dans le monde

L’application chinoise est actuellement bannie dans deux pays : l’Inde et le Pakistan.

Dans certains pays, les créateurs de contenus ayant atteint au minimum 100 000 vues vidéo sont éligibles pour rejoindre le Creator Fund. Ils pourront ainsi directement gagner de l’argent de TikTok.

Les onglets Shopify commencent à être déployés pour les profils commerçants vérifiés et approuvés par la plateforme.

La société mère BYTEDANCE est valorisée à plus de 140 milliards de dollars, faisant de cette dernière la start-up la mieux valorisée au monde.

Informations complémentaires sur les utilisateurs

46 % des utilisateurs utilisent Tikok sans aucune autre distraction. 81 % d’entre eux disent vouloir passer autant de temps voir plus de temps sur l’application.

35 % des utilisateurs disent passer moins de temps devant la télé ou d’autres types de contenus vidéo depuis qu’ils utilisent TikToK.

25 % des utilisateurs achèteraient ou rechercheraient un produit après l’avoir vu sur TikTok. Et pour terminer, après avoir regardé une vidéo TikTok, 92 % des utilisateurs affirment liker/commenter, la partager avec un ami, suivre une marque, acheter ou chercher un produit.