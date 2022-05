TikTok est une plateforme de divertissement unique où la créativité s’exprime sans limite ni frontière. En quelques années seulement, la plateforme a su toucher toutes les générations grâce à des contenus instructifs, amusants, émouvants et surtout, toujours divertissants. Un duo intergénérationnel a d’ailleurs séduit TikTok avec leur contenu authentique, et spontané.

@mamie_et_math : un duo exceptionnel

Andrée, la grand-mère, et Mathieu, le petit-fils, partagent leurs aventures sur la plateforme TikTok avec leurs 1,8 millions d’abonnés. Depuis maintenant plus de 2 ans, ces deux complices proposent des vidéos mêlant humour, moments du quotidien, challenges et recettes de grand-mère. La cuisine est une passion française, ancrée dans la culture et très plébiscitée sur la plateforme. Elle est aussi un important vecteur de connexion entre les créateurs et leur communauté. Parmi les créateurs qui aiment proposer leurs recettes et astuces culinaires, les grands-mères, de plus en plus nombreuses sur TikTok, ont un succès fou !

C’est pourquoi, entre recettes de cuisine « à sa façon » et vidéos humoristiques, la communauté TikTok de ce duo a pris l’habitude de demander à mamie ses conseils pour réussir des recettes traditionnelles comme les crêpes, le beurre maison ou des cookies au cœur fondant. Un nouveau moyen, simple et créatif, de transmettre son savoir-faire et son héritage bien au-delà du simple cercle familial. Grâce à la plateforme, Andrée et Mathieu partagent des moments précieux en famille.