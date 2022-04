Selon le dernier rapport de Data.ai, YouTube est la deuxième application générant le plus de dépenses de la part des utilisateurs derrière TikTok. Avec 2,5 milliards d’utilisateurs connectés chaque mois, YouTube se classe parmi les applications les plus utilisées par la jeunesse. Pour protéger les jeunes utilisateurs, la plateforme a mis en place le contrôle parental.

Contrôle parental

Comme Snapchat avec « Family Center », YouTube veut préserver ses jeunes utilisateurs. Pour cela, différentes options ont été déployées pour restreindre l’accès à certaines vidéos et activer le contrôle parental sur la plateforme. En lien avec l’application, Google met à disposition des solutions qui permettent de filtrer les contenus inappropriés. Ces filtres offrent ainsi la possibilité d’éviter que des contenus violents ou à caractère sexuel ne soient présentés aux enfants.

« Chaque famille a une approche différente de la façon dont elle utilise la technologie, explore en ligne et définit des règles de base numériques. C’est pourquoi nous vous proposons des options vous permettant de décider quelle expérience YouTube convient le mieux à votre famille unique. », déclare la plateforme.

Activer le mode restreint

Le mode restreint permet d’exclure l’accès aux vidéos susceptibles de choquer un jeune public en prenant en compte différents paramètres, comme le titre, la description, le respect du règlement de la communauté ou encore la limite d’âge. Pour activer ce mode, accédez aux « Paramètres » que votre enfant utilise puis choisissez « Mode restreint » et cliquez sur le bouton pour l’activer. Important : le mode restreint n’est actif que sur le navigateur sur lequel vous l’avez paramétré. Pensez à l’activer sur les autres appareils que votre enfant est susceptible de consulter.

Ajouter un compte supervisé

Si vous optez pour un compte supervisé, ce dernier vous permet de limiter les fonctionnalités qui vont être accessibles aux jeunes utilisateurs. Vous pouvez le lier à votre compte principal pour appliquer un contrôle parental en fonction de l’âge de l’enfant. Pour configurer un compte supervisé, il faut « Créer un compte » et cliquer sur l’option « Pour mon enfant ». Ensuite, sélectionnez « YouTube et YouTube Music » (avec supervision parentale) et configurez les paramètres de contenu à partir des 3 modes proposés.

Créer un profil YouTube Kids

Vous avez la possibilité de créer un profil sur YouTube Kids, la plateforme conçue pour offrir aux enfants une expérience plus sûre et plus simple à explorer, avec des outils à disposition des parents et adultes référents pour guider leur parcours. YouTube Kids est simple à utiliser. Vous pouvez sélectionner des contenus de différentes catégories et limiter le temps d’écran.