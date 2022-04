Les concerts sur TikTok font fureur. De plus en plus de chanteurs s’initient à cette nouvelle forme de show. Après la performance remarquable de Rosalia en Live sur TikTok, c’est une autre star qui invite ses fans sur la plateforme pour un spectacle exceptionnel. Camila Cabello, la chanteuse latino-américaine, prépare un concert intitulé « Familia : Welcome to the Family » sur TikTok le samedi 9 avril à 19h00.

Familia : Welcome to the Family

Ce spectacle promet d’être une expérience visuelle et immersive unique. Conceptualisé et créé par Camila Cabello elle-même, à l’aide d’effets visuels XR, ce TikTok Live va être exceptionnel. Le show va plonger la communauté de la chanteuse dans un monde virtuel captivant où les chansons qu’elle interprète, vont entraîner le public dans un voyage fantastique. Sur TikTok, Camila est très active, elle n’hésite pas à partager ses nouveaux morceaux, mais aussi ses réflexions et les coulisses de sa vie d’artiste au plus grand plaisir de ses fans.

La chanteuse a une communauté riche de plus de 15 millions d’abonnés. Le Live ravira l’ensemble de ses fans qui ont fait de l’hashtag #CamilaCabello un énorme succès sur TikTok avec plus de 4,8 milliards de vues. C’est donc un événement à ne pas manquer ! Alors rendez-vous le 9 avril à 19h00 pour vivre l’expérience « Familia : Welcome to the Family » sur le compte TikTok de l’artiste @camilacabello.