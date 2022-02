Le groupe Meta vient d’annoncer que le réseau social Workplace va prochainement intégrer WhatsApp. Un rapprochement stratégique afin de permettre aux dirigeants de repenser des solutions de productivité et d’intégrer les employés éloignés des centres décisions. De plus, dans le cadre de l’intégration, certaines fonctionnalités de Workplace devraient être disponibles sur WhatsApp.

L’intégration des salariés de terrain

Selon l’étude de Coleman Parkes, dans 7 pays différents entre septembre et octobre 2021, 48% des français interrogés déclarent se sentir connectés au siège de leur entreprise et 46% estiment qu’ils disposent d’outils pour communiquer leurs préoccupations sur leur santé et leur sécurité au siège de leur organisation. Nicolas Farin, responsable du développement de Workplace en Europe et Sud, au Moyen-Orient et en Afrique, déclare alors : « Il est maintenant temps pour les dirigeants d’écouter, d’apprendre et, plus important encore, de prendre des mesures vis-à-vis des travailleurs qui leur ont permis de traverser la pandémie ». Afin de « créer une expérience plus connectée pour cette main-d’œuvre vitale ». Rappelons que Workplace est un outil de collaboration créé par Meta qui permet aux salariés d’une entreprise de : créer des groupes d’équipes ou de projets, travailler n’importe où, d’envoyer des messages et d’appeler en vocal ou vidéo. Un réseau social qui revendique 7 millions d’utilisateurs dans le monde. Ainsi, le groupe prévoit des changements en 2022 qui permettront aux entreprises d’intégrer correctement leurs employés dans les décisions de société « Notre intégration avec WhatsApp est conçue pour aider à rapprocher les employés de terrain de leurs organisations et veiller à ce que les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail soient au bout de leurs doigts ». La mise à jour sera déployée courant 2022.