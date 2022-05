Si le patron de Meta fait le pari de la réalité virtuelle, le CEO de Snapchat mise tout sur la réalité augmentée. Evan Spiegel, PDG de Snapchat semble dubitatif quant à la montée du métavers. Selon lui, les internautes préfèrent rester dans le monde réel, augmenté certes plutôt que dans un monde totalement virtuel.

Deux visions différentes

Evan Spiegel est donc convaincu que la réalité augmentée va transformer les réseaux sociaux bien plus vite que la réalité virtuelle. Il fait ce pari avec Snapchat depuis déjà plusieurs années. En effet, la réalité augmentée est déjà très bien intégrée au sein de l’application avec les outils de la Lens mais aussi la conception d’objets tels que les lunettes de réalité augmentée et le drone Pixy. Evan Spiegel estime que les gens aiment passer du temps ensemble dans la vraie vie. Il ajoute que « l’informatique et les réseaux sociaux peuvent vraiment améliorer cela et contribuer à créer de nouvelles expériences partagées », sans qu’il faille pour cela créer un nouveau monde « virtuel ».

Mark Zuckerberg est quant à lui convaincu que les hologrammes et les salles de réunion virtuelles vont prendre bientôt le pas sur le monde réel et qu’Horizon Worlds est le monde de demain. En revanche, les deux PDG s’accordent à dire que les lunettes de réalité augmentée vont être de plus en plus populaires. Le patron de Meta estime même qu’elles pourraient remplacer les smartphones dans les prochaines années.