Sur les réseaux sociaux vous n’avez pas pu louper cet évènement aussi emblématique que mythique : Coachella. Le célèbre festival de musique américain a repris, le vendredi 15 avril, pour la première fois depuis 2019, avec des centaines de milliers de personnes. Au programme, de nombreux concerts et des tenues extravagantes pour ce premier week-end.

Le festival qui déplace les foules

Les États-Unis, notamment Los Angeles et Palm Springs ont vu arriver des créateurs de contenu du monde entier et surtout français. Des agences de marketing d’influence ont fait le déplacement avec leurs propres talents. De l’arrivée à Los Angeles, en passant par les activités, les hôtels et enfin le festival, l’agence We Are Influence a imaginé tout un programme. Des marques comme BMW, Loavies, Heineken ou encore Ideal of Sweden ont invité de nombreux influenceurs à venir vivre le festival tout en portant ou parlant de leurs dernières nouveautés. Pour ce premier week-end, les heureux invités ont pu assister à de nombreux concerts. Stromae, Harry Styles, Billie Eilish et même Justin Bieber ont fait le show. Face à eux, des créateurs de contenu avec des tenues choisies avec soin pour l’occasion. Voyez par vous-même 🙂

Iris Mittenaere : @irismittenaere

Sundy Jules : @sundyjules

Lea Elui : @leaelui

Saam : @saam_nas

Hélène : @girlborntotravel

Lena Situation : @lenamahfouf