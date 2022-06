Depuis quelques années, les influenceurs virtuels gagnent du terrain sur les réseaux sociaux. Ils incarnent des personnages fictifs, mais avec de vraies personnalités, de réelles convictions, et qui pratiquent des activités de la vie quotidienne. Les plus grandes marques se les arrachent comme Louis Vuitton, Balmain ou encore récemment LVMH. Influenth a fait son Top 5 de ces nouvelles personnalités qui s’attirent les faveurs des marques.

1. Lil Miquela

Avec plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram, Lil Miquela est une figure très connue parmi les influenceurs virtuels. Apparue sur les réseaux sociaux en 2016, elle est la création de deux membres de Brud, une entreprise californienne spécialisée dans la robotique et l’intelligence artificielle. Présentée comme une femme d’origine brésilienne, espagnole et américaine, à la fois mannequin et chanteuse. En 2018, elle apparaissait parmi les 25 personnalités les plus influentes d’Internet, selon le TIME.

2. Shudu Gram

Apparue en 2017, elle est connue pour être le premier mannequin digital. Shudu est la création de l’artiste et photographe anglais Cameron-James Wilson, qui a également créé la première agence de mannequins virtuels, The Diigitals. Elle collabore avec de nombreuses marques de luxe et compte plus de 230 000 abonnés sur Instagram.

3. FN Meka

Star virtuelle de la musique, FN Meka est un robot rappeur qui rassemble des millions de fans sur les réseaux sociaux avec 183 000 abonnés sur Instagram et plus de 10 millions d’abonnés sur TikTok. Comme tout droit venu du monde cyberpunk, il est propulsé par Vydia, un distributeur qui fournit une plateforme à ses labels. Il a plusieurs singles louables en ligne et a même sorti son propre NFT.

4. Imma

Mannequin virtuelle plus vraie que nature, Imma se présente sous les traits d’une jeune Japonaise. Elle est la création de l’agence Aww Tokyo, spécialisée dans les humains virtuels. Imma a collaboré avec des marques telles que Dior, Ikea, Nike, Amazon ou encore Valentino. Elle est suivie par plus de 380 000 personnes sur Instagram.

5. Ion Göttlich

Ion Göttlich est un athlète virtuel, créé par Claudio Pavan, au sein du studio Lung Animation. C’est un cycliste expérimenté et égérie de la marque PRO Bike Gear, qui a porté les produits et équipements de la marque dans de nombreuses publications.