TikTok permet désormais à certains outils de gestion des réseaux sociaux de programmer la publication de vidéos sur votre réseau social à n’importe quelle heure, sans avoir à valider la publication.

Des outils de gestion

TikTok a récemment autorisé une poignée d’outils de management des réseaux sociaux à offrir à leurs utilisateurs la fonctionnalité tant attendue de programmation de vidéos avec publication automatique et sans notification. Parmi les heureux élus, on retrouve les célèbres Hootsuite, Later et Sprout Social. Il existe également Later qui dispose de l’option et Metricool mais ce dernier outil requiert toutefois la validation manuelle de la publication à ce jour. Outre la planification des vidéos qui est désormais possible via ces plateformes, TikTok donne accès à ces mêmes outils davantage d’options comme la possibilité :

– De modérer et interagir avec les commentaires en temps réel directement depuis l’outil tiers ;

– D’accéder à des données sur la performance des vidéos sans avoir à aller sur TikTok.

Programmer des vidéos via Hootsuite

Pour programmer des vidéos sur son compte TikTok sans avoir à valider la publication, l’un des meilleurs outils du marché qui permet désormais cette manipulation est Hootsuite. Pour cela, il faut cependant disposer d’un compte TikTok Business et d’un compte Hootsuite payant. Voici les différentes étapes à suivre pour programmer votre première vidéo TikTok grâce à cet outil :



1. Se rendre dans la section « Create » et « Post » ;

2. Ajoutez une description et des hashtags à votre vidéo TikTok ;

3. Téléchargez la vidéo que vous souhaitez programmer sur Hootsuite en cliquant sur « Select files to upload » ;

4. Définissez la date et l’heure à laquelle vous souhaitez programmer la publication de votre vidéo TikTok et cliquez sur « Done » pour valider la planification ;

5. Vérifiez l’apparence et les paramètres de votre vidéo puis cliquez sur « Schedule » pour valider la programmation ;

6. Une fois planifiées, les vidéos sont organisées dans le calendrier de l’outil.