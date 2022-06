Inspirés par les commentaires des utilisateurs et des experts en confidentialité, Meta a réécrit sa politique de confidentialité pour la rendre plus compréhensible. Les utilisateurs de Facebook, Instagram ou encore Messenger vont être avertis des changements par un message dans le fil d’actualité.

La nouvelle politique de confidentialité

La politique de confidentialité actualisée de Meta couvre Facebook, Instagram, Messenger et d’autres produits Meta mais ne couvre pas WhatsApp. Cette mise à jour à pour objectif d’être plus clair sur les pratiques en matière de données. Bien que le texte semble différent à de nombreux endroits, Meta ne collecte, n’utilise ou ne partage pas vos données d’une nouvelle manière sur la base de cette mise à jour de la politique et ne vend toujours pas vos informations. Comme indiqué sur la page officielle, les nouvelles règles vont entrer en vigueur le 26 juillet.

Ce qu’il faut savoir

Meta indique qu’il ne s’agit que d’une reformulation de sa politique de confidentialité. La forme change, pas le fond. Cela implique de communiquer plus clairement sur leurs pratiques en matière de données et sur les choix dont l’utilisateur dispose. « Nous proposons également davantage de moyens d’accéder aux contrôles que vous pouvez utiliser pour découvrir nos produits de la manière qui vous convient le mieux » indique Meta. Le géant du web indique également que ces changements sont « inspirés des retours des utilisateurs », mais également des avis formulés par des experts en confidentialité. La rédaction des politiques de confidentialité est souvent critiquée, car peu accessible. L’entreprise souhaite ici prouver sa bonne foi en illustrant davantage ses conditions.

Un Centre de confidentialité

Meta annonce aussi que le Centre de confidentialité est maintenant disponible pour tous ceux qui utilisent Facebook sur le bureau et le mobile et se connecte directement à leur politique de confidentialité mise à jour. « Vous pouvez considérer le Centre de confidentialité comme une plaque tournante pour vos questions de confidentialité, où vous pouvez apprendre comment nous utilisons les données, utiliser certains des divers contrôles de confidentialité que nous offrons, et revoir les conseils et outils clés de sécurité des comptes » précise Meta.