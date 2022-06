À l’occasion de l’ouverture du festival international Cannes Lions, Google célèbre la créativité à sa façon ! La société présente en effet une édition spéciale du classement YouTube Ads Leaderboard 2022. Dans celui-ci figure les publicités vidéo les plus populaires dans le monde entier, pour la période de juin 2021 à mai 2022. Elles sont 10 à sortir du lot.

Les 10 publicités les plus regardées sur YouTube

Ce classement est déterminé en fonction de facteurs tels que le nombre de vues organiques et payantes, le temps de visionnage et la rétention d’audience. Les 10 publicités YouTube de ce palmarès cumulent un total de plus de 565 millions de vues au niveau mondial.

1. Samsung – Galaxy Unpacked August 2021: Official Trailer

Le teaser sous-entendait l’arrivée d’une nouvelle génération de smartphones pliables (Galaxy Z). Un trailer impactant !

– Nombre de vues : Plus de 102 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 25 000 likes

2. My Switzerland – No one upstages the Grand Tour of Switzerland

My Switzerland a vu les choses en grand avec l’intervention d’Anne Hathaway et Roger Federer. La publicité est tournée sur le ton de l’humour et dès les premières secondes, vous êtes surpris.

– Nombre de vues : Plus de 102 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 15 000 likes

3. OMEGA – Timekeeping and tradition: OMEGA meets Japan

Un spot publicitaire pour les Jeux Olympiques qui mise sur une ambiance sonore captivante. La musique et l’ambiance sonore jouent un rôle clé comme le prouve cette publicité de la marque Omega.

– Nombre de vues : Plus de 75 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 33 000 likes

4. Amazon – Amazon’s Big Game Commercial: Mind Reader

L’idée insolite d’Amazon pour marquer les esprits lors du Super Bowl 2022 : un spot publicitaire où Alexa, son assistant vocal, est capable de lire dans les pensées d’un couple et de répondre directement à leurs interrogations.

– Nombre de vues : Plus de 69 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 22 000 likes

5. Netflix – Squid Game | Official Trailer

C’est la vidéo la plus likée de ce palmarès YouTube ! Ce n’est pas étonnant vu le succès fulgurant qu’a connu la série Squid Game sur Netflix à sa sortie en septembre 2021.

– Nombre de vues : Plus de 49 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 844 000 likes

6. Turkish Airlines – Pangea | Official Film

1 minute de publicité avec en voix off le célèbre acteur américain : Morgan Freeman. La compagnie aérienne turque mise tout sur l’influence de la célébrité, sur une narration émotionnelle et une ambiance sonore impactante.

– Nombre de vues : Plus de 40 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 24 000 likes

7. Nissan USA – Nissan Presents: Thrill Driver

La marque automobile rassemble un beau casting pour ce spot publicitaire : Eugene Levy, Brie Larson, Danai Gurira et Dave Bautista. Cette publicité est digne d’un film d’action hollywoodien.

– Nombre de vues : Plus de 35 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 10 000 likes

8. Apple – Escape from the Office | Apple at Work

C’est la deuxième vidéo la plus likée de ce palmarès YouTube après le trailer de Squid Game mais c’est surtout la vidéo la plus longue : 8 minutes.

– Nombre de vues : Plus de 34 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 112 000 likes

9. Imagine your Korea – Vibrez au rythme de la Corée – SEOUL2

Imagine your Korea propose une vidéo publicitaire qui met en avant les rues anciennes de Séoul au son d’une version hip-hop d’« Arirang », une chanson traditionnelle coréenne.

– Nombre de vues : Plus de 30 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 42 000 likes

10. Chevrolet – He First-Ever All-Electric Chevy Silverado – New Generation

Chevrolet mise sur l’influence des célébrités avec l’apparition de deux acteurs de la nouvelle génération de la série intitulée « Les Soprano ». Le clip a d’ailleurs été réalisé par le créateur de la série : David Chase.

– Nombre de vues : Plus de 27 millions de vues

– Nombre de J’aime : Plus de 24 000 likes