Après avoir déployé les stories ou encore les formats longs sur sa plateforme, TikTok va bientôt proposer à ses utilisateurs une fonctionnalité pour retrouver facilement leur historique de visionnage. Un outil pratique pour revoir une vidéo que l’utilisateur par mégarde a omis de liker ou d’enregistrer.

Classé deuxième des applications les plus téléchargées au monde au Q1 2022 d’après le dernier rapport trimestriel du marché mondial de Data.ai, le succès de TikTok n’est plus à démontrer. Cependant, l’application ne cesse d’innover en réfléchissant toujours à de nouvelles façons d’améliorer l’expérience utilisateur. L’application va bientôt permettre à ses utilisateurs de retrouver les vidéos déjà regardées grâce à un historique de visionnage, de contenus listés dans le flux « Pour vous ».

You will be able to see your watch history for the last 7 days pic.twitter.com/TtXnjSnb4b

— Hammod Oh (@hammodoh1) March 29, 2022