Le réseau social chinois du groupe ByteDance, propose désormais un format plus long. Il est désormais possible partager des vidéos allant jusqu’à 10 minutes sur la plateforme. Une initiative pour concurrencer YouTube, son principal rival. Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs dans le monde.

Spécialisée dans les vidéos courtes, l’application TikTok se rapproche de YouTube avec cette dernière mise à jour et permet à ses utilisateurs de créer du contenu plus approfondi. Le réseau social donne ainsi la possibilité à ses utilisateurs de partager des vidéos allant jusqu’à 10 minutes. Cette décision, rapportée par plusieurs médias américains et confirmée par une porte-parole de TikTok, intervient moins de huit mois après le relèvement de la durée maximum d’une à trois minutes. « Nous espérons que cela ouvrira encore davantage de possibilités à nos créateurs dans le monde », a indiqué la porte-parole de la filiale du groupe chinois ByteDance. La concurrence est serrée entre YouTube et TikTok. En mars 2021, YouTube a de son côté cherché à se positionner sur le territoire de TikTok en lançant YouTube Shorts, qui permet d’enregistrer des vidéos d’une durée allant jusqu’à 60 secondes. Avec cette nouvelle fonctionnalité, TikTok resserre l’écart entre les deux plateformes.

A TikTok spokesperson confirmed to @stokel everyone would be getting 10 min videos on TikTok soon.

“Today, we're excited to start rolling out the ability to upload videos that are up to 10 minutes, which we hope would unleash even more creative possibilities for our creators” https://t.co/RCqR9loXIM

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) February 28, 2022