Après avoir annoncé qu’Instagram donne la possibilité à l’ensemble des utilisateurs d’étiqueter des produits sur leurs publications, Alessandro Paluzzi dévoile dans un nouveau tweet que le réseau social serait actuellement en train de tester un nouvel affichage en plein écran.

Affichage en plein écran

Instagram centre sa stratégie sur la vidéo pour se rapprocher un peu plus du modèle de son concurrent, TikTok. Après avoir annoncé que le format Réel est devenu une priorité pour la plateforme, Instagram teste actuellement une nouvelle présentation des publications en les regroupant dans un seul et même fil d’actualité. Les utilisateurs vont pouvoir retrouver dans leur fil d’actualité l’ensemble des publications (les stories, les carrousels, les vidéos et les photos).

#Instagram is working on a full immersive feed 👀 pic.twitter.com/zTXVpH4C6n — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 25, 2022

Une expérience plus immersive qui permet de retrouver dans un même flux un affichage en plein écran. Les utilisateurs vont pouvoir passer d’un post à l’autre en swipant vers le haut à la manière de TikTok. Instagram va adapter son algorithme en conséquence. Après le retour de l’affichage chronologique, Instagram continue les changements de son Feed. Avec ce nouveau test, la plateforme accélère son développement pour fluidifier l’affichage des posts sur son application.